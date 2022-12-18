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В Запорожской области оккупанты разместились в школах, в которых продолжается обучение, - Генштаб

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Запорожская область, Воскресенье 18 декабря 2022 18:54
В Запорожской области оккупанты разместились в школах, в которых продолжается обучение, - Генштаб Фото: в Запорожской области оккупанты разместились в школах, в которых продолжается обучение (facebook.com/mo.mil.rus)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты используют учебные заведения на временно захваченной территории для прикрытия своих подразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

"Противник продолжает использовать учебные заведения на временно захваченной территории для прикрытия своих подразделений. Так, в некоторых населенных пунктах Васильевского района Запорожской области, оккупанты в зданиях школ разместили личный состав. При этом, учебный процесс продолжается - дети посещают учебные заведения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в селе Майское раздались взрывы в местной школе. По данным разведки, к моменту "прилета" там было около 150 военных России.

Также мы писали, что в центре временно оккупированного Мариуполя русские войска начали обустраивать склад боеприпасов возле школы, чтобы прикрыться мирными жителями.

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школа Запорожская область Генштаб ВСУ
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