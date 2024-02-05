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В Запорожской области хотят возобновить очное обучение в школах

Архивное фото: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Запорожской области хотят сделать школы безопасными, чтобы уже с 1 сентября обучение проходило в очном формате.

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров провел совещание с руководителями структурных подразделений, на котором он очертил приоритетные направления работы.

По его словам, несмотря на военное время, важно повысить комфорт проживания в Запорожской области, чтобы люди не выезжали из региона.

"Каждый в своем направлении должен делать все для того, чтобы люди не только остались здесь, а приезжали и строили свою жизнь", - сказал он.

Также он заявил, что одним из приоритетов является создание безопасности в школах и сделать так, чтобы учебные заведения с 1 сентября начали работать в очном формате.

Работа школ в Запорожье

В августе прошлого года секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев заявлял, что Запорожье будет учиться дистанционно.

"Безопасность детей - главное, а большинство учебных заведений города сейчас имеют высокий уровень онлайн образования", - сказал он.

Параллельно, по словам секретаря, в городе продолжат обустраивать в учебных заведениях простейшие укрытия.

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