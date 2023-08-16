В Запорожье решили, как в этом году будут работать школы

В Запорожье приняли окончательное коллегиальное решение о форме образовательного процесса в новом учебном году.

Об этом рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

По словам Куртева, сегодня, 16 августа, во время очередной встречи с представителями родительского общества и педагогических коллективов школ, детских садов и заведений внешкольного образования было единогласно решено, что Запорожье будет учиться дистанционно.

"Безопасность детей - главное, а большинство учебных заведений города сейчас имеют высокий уровень онлайн образования", - сказал он.

Параллельно, по словам секретаря, в городе продолжат обустраивать в учебных заведениях простейшие укрытия.

"Обязательно наступит тот день, когда ситуация с безопасностью улучшится и мы сможем использовать эти укрытия для смешанной формы обучения", - подчеркнул он.

Как Украина готовится к осенне-зимнему периоду

Напомним, по оценкам "Укрэнерго", пока точно не известно, будут ли блекауты этой зимой. Поскольку все зависит от того, прибегнет ли РФ к новым ракетно-дроновым атакам по энергетике Украины осенью и зимой, как это было в прошлом сезоне.

Однако в ГУР МО не исключают, что повторение такого сценария возможно. Так что в Минэнерго советуют готовиться к отопительному сезону. В частности, не стоит избавляться от генераторов, или же можно приобрести их.

Что касается формата учений в школах Украины, то, как решило правительство, в регионах должны отдельно принимать решения в соответствии с безопасной ситуацией.

Как объяснял премьер-министр Денис Шмигаль, в зависимости от уровня угроз будут следующие форматы обучения: очный, онлайн или смешанный.

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