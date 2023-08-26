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В Запорожской области из-за российских обстрелов погиб мужчина

Мала Токмочка, Суббота 26 августа 2023 08:56
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В Запорожской области из-за российских обстрелов погиб мужчина Фото: в Запорожской области из-за российских обстрелов погиб мужчина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия за последние сутки обстреляла 26 населенных пунктов Запорожской области. Из-за действий врага погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

Всего за сутки оккупанты 85 раз обстреляли Запорожскую область. Россияне использовали тяжелое вооружение, беспилотники, авиацию и ракеты.

В частности, захватчики обстреляли из реактивных систем залпового огня прифронтовый населенный пункт Малая Токмачка. В результате атаки погиб 58-летний мужчина.

Также при обстреле села пострадал 59-летний мужчина. Травмированный оперативно госпитализирован.

Фото: в Запорожской области из-за российских обстрелов погиб мужчина (t.me/zoda_gov_ua)

Ситуация в Запорожской области

Напомним, оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Запорожской области. Под удар врага попадают не только прифронтовые города и села, но и Запорожье.

При этом украинские военные этим летом усилили наступательные действия в Запорожской области. Бои идут на двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском. Так, недавно наши защитники зашли в населенный пункт Роботино и установили там украинский флаг.

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