В Запорожской области из-за российских обстрелов погиб мужчина
Российская армия за последние сутки обстреляла 26 населенных пунктов Запорожской области. Из-за действий врага погиб мужчина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.
Всего за сутки оккупанты 85 раз обстреляли Запорожскую область. Россияне использовали тяжелое вооружение, беспилотники, авиацию и ракеты.
В частности, захватчики обстреляли из реактивных систем залпового огня прифронтовый населенный пункт Малая Токмачка. В результате атаки погиб 58-летний мужчина.
Также при обстреле села пострадал 59-летний мужчина. Травмированный оперативно госпитализирован.
Фото: в Запорожской области из-за российских обстрелов погиб мужчина (t.me/zoda_gov_ua)
Ситуация в Запорожской области
Напомним, оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Запорожской области. Под удар врага попадают не только прифронтовые города и села, но и Запорожье.
При этом украинские военные этим летом усилили наступательные действия в Запорожской области. Бои идут на двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском. Так, недавно наши защитники зашли в населенный пункт Роботино и установили там украинский флаг.
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