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На Запорожское направление перебросят дополнительное оружие и технику, - Сырский

Фото: Александр Сырский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

В Запорожское направление будут направлены дополнительные оружие и техника. Особое внимание будет уделено подготовке к оборонительным действиям в осенне-зимний период.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

По его словам, в данной части фронта продолжаются боевые действия разной интенсивности. Там враг применяет штурмовую и бомбардировочную авиацию, дроны всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов.

"В таких условиях наша главная задача – усилить оборону войск на наиболее сложных участках фронта и обеспечить максимальную устойчивость линии обороны", – написал Сырский.

Сырский встретился с командирами бригад и проанализировал обстановку в районах боевых действий, состояние обеспечения подразделений боеприпасами, БПЛА и средствами РЭБ.

"Особое внимание было уделено подготовке к оборонным действиям в осенне-зимний период.
Были приняты меры по обеспечению подразделений дополнительным количеством вооружения, техники и всем необходимым", - сообщил Сырский.

Ситуация в Запорожской области

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров предупредил о возможном отсутствии электричества зимой, что может повлиять на водоснабжение в городе.

На днях сервис DeepState сообщил об оккупации российской армией Левадного в Запорожской области. Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин уточнил, что это скорее полевое состояние, чем населенный пункт.

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