На Запорожской АЭС может произойти радиоактивный выброс: в чем заключается опасность

По его словам, в ночь на 2 декабря исчезло питание Запорожской АЭС от украинской основной линии 750 кВ. Перед этим была отключена линия 330 кВ. В результате станция была полностью обесточена и перешла на питание от дизельных генераторов.

Кориков добавил, что впоследствии питание от линии 750 кВ возобновили, но запитать АЭС от линии 330 кВ невозможно из-за обстрелов.

При этом он напомнил, что станция, несмотря на оккупацию, находится в эксплуатации и все ее шесть энергоблоков загружены ядерным топливом.

"В любом случае это опасно, поскольку выделяется остаточное тепло, которое необходимо отводить в окружающую среду. Для этого целый комплекс оборудования и систем спроектирован, и должен эксплуатироваться и обслуживаться должным образом. Этого сейчас не происходит. Приведу пример: каждый энергоблок сейчас выделяет тепловую энергию в объеме примерно 700 кВт. Эту энергию нужно рассеивать, если тепло не отводить температура возрастет и может произойти повреждение ядерного топлива с вероятным выбросом радиации в окружающую среду", - отметил и. о. председателя Госатомрегулирования.

Олег Кориков подчеркнул, что для отвода указанных объемов тепла применяется насосное оборудование, которое перекачивает воду. Это оборудование имеет электрический привод, поэтому на АЭС крайне важно поддерживать электрическое напряжение для работы этого оборудования.

Угроза радиационной аварии на Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция расположена в городе Энергодар, который с 4 марта 2022 года находится под российской оккупацией. За почти два года войны станция неоднократно теряла питание от энергосети Украины из-за боевых действий и обстрелов, что ставило ее блоки на грань ядерной аварии.

Вечером 1 декабря произошел обрыв линии электропередачи "Запорожская ТЭС - Ферросплавная" напряжением 330 кВ. Кроме того, в 02:31 во время воздушной тревоги была обесточена последняя линия "Запорожская АЭС - Днепровская" напряжением 750 кВ.

Из-за блэкаута, персонал Запорожской АЭС перевел станцию на питание собственных нужд от дизельгенераторов. Впоследствии питание по линии электропередачи напряжением 750 кВ было восстановлено.

На станции сейчас находятся эксперты МАГАТЭ. 5 декабря эксперты Агентства провели очередную ротацию персонала ЗАЭС.

Российские захватчики заминировали территорию станции, несколько энергоблоков и пруд-охладитель, а также разместили в ее помещениях военную технику и живую силу.

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