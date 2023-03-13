На Запорожской АЭС катастрофически растет дефицит профессиональных работников, - Генштаб

На временно оккупированной Запорожской АЭС катастрофически растет дефицит профессиональных работников, которые могут обеспечить жизнедеятельность атомной электростанции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
"Во временно захваченном Россией городе Энергодар, на Запорожской АЭС, катастрофически растет дефицит профессиональных работников, которые могут обеспечить жизнедеятельность атомной электростанции", - говорится в сообщении.
После того, как на АЭС российские оккупанты трудоустроили лиц без соответствующего образования и стажа, у российских представителей "Росатома" истек срок контракта
В то же время, в подписании нового или продлении действующего контракта им отказано. Также отказано в возвращении в Россию, поскольку работать на АЭС особо некому.
Как отметили в Генштабе, это может привести к непредсказуемым последствиям.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что на Запорожской АЭС украинского персонала осталось менее 50%.
Также ранее мы писали, что военные РФ принимают на работу на Запорожской атомной электростанции людей без соответствующего образования.
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