На Запорожской АЭС катастрофически растет дефицит профессиональных работников, - Генштаб

"Во временно захваченном Россией городе Энергодар, на Запорожской АЭС, катастрофически растет дефицит профессиональных работников, которые могут обеспечить жизнедеятельность атомной электростанции", - говорится в сообщении.

После того, как на АЭС российские оккупанты трудоустроили лиц без соответствующего образования и стажа, у российских представителей "Росатома" истек срок контракта

В то же время, в подписании нового или продлении действующего контракта им отказано. Также отказано в возвращении в Россию, поскольку работать на АЭС особо некому.

Как отметили в Генштабе, это может привести к непредсказуемым последствиям.