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На Запорожской АЭС катастрофически растет дефицит профессиональных работников, - Генштаб

Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На временно оккупированной Запорожской АЭС катастрофически растет дефицит профессиональных работников, которые могут обеспечить жизнедеятельность атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Во временно захваченном Россией городе Энергодар, на Запорожской АЭС, катастрофически растет дефицит профессиональных работников, которые могут обеспечить жизнедеятельность атомной электростанции", - говорится в сообщении.

После того, как на АЭС российские оккупанты трудоустроили лиц без соответствующего образования и стажа, у российских представителей "Росатома" истек срок контракта

В то же время, в подписании нового или продлении действующего контракта им отказано. Также отказано в возвращении в Россию, поскольку работать на АЭС особо некому.

Как отметили в Генштабе, это может привести к непредсказуемым последствиям.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что на Запорожской АЭС украинского персонала осталось менее 50%.

Также ранее мы писали, что военные РФ принимают на работу на Запорожской атомной электростанции людей без соответствующего образования.

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Запорожская АЭСЭнергодар