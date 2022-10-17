Запорожская АЭС снова отключилась от сети из-за обстрелов

"Рашистские террористы изменили тактику и сейчас пытаются шантажировать Украину и весь мир ракетными обстрелами дистанционных подстанций, через которые питается АЭС", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сегодня, 17 октября, российские террористы в очередной раз обстреляли подстанции критической инфраструктуры на подконтрольной Украине территории, в результате чего в 03:59 отключилась последняя линия связи 750 кВ ЗАЭС - Днепровская.

В переходном процессе из-за кратковременного снижения напряжения отключался резервный трансформатор собственных нужд ЗАЭС и произошел запуск дизель-генераторов, сообщили в "Энергоатоме".

Кроме того, отключилась линия связи 750 кВ Южноукраинская АЭС - Днепровская, но без влияния на загрузку ЮАЭС, добавили в пресс-службе.