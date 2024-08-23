Запорожская АЭС снова на грани блэкаута: россияне повредили линию питания

Ситуация на Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция является самой большой АЭС в Украине и Европе. Станция с 4 марта 2022 находится под российской оккупацией. Захватчики заминировали часть территории станции, а также разместили там своих солдат.

Кроме того, россияне неоднократно совершали провокации на территории ЗАЭС. Да, недавно на Запорожской АЭС возник пожар. Возможными причинами пожара считают халатность россиян или поджог.

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