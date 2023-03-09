Запорожская АЭС обесточена. Что произошло и какие могут быть последствия

Энергопитание Запорожской АЭС возобновлено

В 15:17 "Укрэнерго" сообщило о возобновлении энергопитания Запорожской АЭС, которое было прервано сегодняшними ракетными обстрелами.

В компании отметили, что атомная станция переходит с дизель-генераторов на получение электроэнергии для собственных нужд из Объединенной энергосистемы Украины.

Что случилось

Ночью в четверг из-за очередного массированного обстрела РФ отключилась последняя линия связи Запорожской атомной станции с энергосистемой Украины.

Станция в Энергодаре полностью потеряла внешнее электроснабжение. В то же время ее единственная резервная линия 330 кВ находится в ремонте после повреждения несколько дней назад.

За время российской оккупации это уже шестое обесточивание ЗАЭС.

Запорожская АЭС перешла в режим блекаута

Как сообщили в НАЭК "Энергоатом", 5-й и 6-й энергоблоки ЗАЭС переведены в холодное состояние, станция находится в режиме блекаута.

Питание собственных нужд осуществляется от 18 дизель-генераторов. Запас топлива рассчитан на 10 суток. Если в течение этого времени возобновить внешнее питание станции не удастся, может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира.

В "Энергоатоме" отмечают, что из-за оккупации АЭС и вмешательства в ее работу представителей "Росатома", украинские специалисты ограничены в возможностях по поддержанию ЗАЭС в режиме безопасности.

Компания призывает международное сообщество срочно предпринять действия для вывода российских войск с территории атомной станции, передачи ее под полный контроль "Энергоатома" для сохранения ядерной, радиационной и физической безопасности объекта.

В чем опасность обесточивания ЗАЭС

Критическая ситуация на ЗАЭС угрожает радиационной катастрофой, если не будет проведен своевременный ремонт линий. В Укрэнерго сообщили, что готовы приступить к восстановительным работам, как только появится возможность.

"ЗАЭС потеряла собственное питание из-за того, что россияне перебили линии, соединяющие ее с подконтрольной территорией. Наши ремонтники восстанавливали эти линии уже больше 10 раз. Одну из линий россияне повредили еще в начале марта и каждый день обстреливали территорию, не позволяя нашим бригадам подойти. Как только будет возможность и разрешение военных, сразу начнется восстановление", - говорится в комментарии компании для СМИ.

При этом в Укрэнерго отметили, что обесточивание станции никак не может повлиять на украинскую энергосистему, поскольку выработка электроэнергии на АЭС с сентября не происходит.

Как отметил директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии РБК-Украина, такая ситуация как сейчас наблюдается на Запорожской АЭС уже не впервые. Она не отразится на энергосистеме Украины, но в очередной раз будут проблемы для самой станции.

По мнению Рябцева, на АЭС достаточно дизельного топлива, чтобы запитать системы охлаждения. "А что касается линии электропередач, то ее восстановят в ближайшее время и это не займет те 10 суток, на которые есть запасы дизеля", - считает он.

Реакция МАГАТЭ

В МАГАТЭ проводят срочные консультации на фоне сложившейся критической ситуации на ЗАЭС.

Генеральный директор Агентства Рафаэль Гросси призывает сотрудников МАГАТЭ взять на себя обязательство защищать безопасность станции "прямо сейчас".

"Так продолжаться не может. Я поражен самодовольством - что мы делаем, чтобы этого не произошло? Мы - МАГАТЭ, мы призваны заботиться о ядерной безопасности. Каждый раз мы бросаем кубик. И если мы позволим этому продолжаться и дальше, то однажды наша удача закончится", - заявил Гросси.

Руководитель МАГАТЭ отметил, что это первый случай, когда станция теряет питание с 23 ноября 2022.

По его словам, ЗАЭС работает на последней линии защиты - аварийных дизель-генераторах. Основную мощность сейчас обеспечивают 8 дизелей. Два из шести блоков АЭС, которые были в режиме горячей остановки, переходят на холодную остановку.

РФ цинично отрицает причастность к обесточиванию станции

Российским оккупантам якобы "непонятна причина" обесточивания ЗАЭС. Кроме того, они обвинили Украину в прекращении энергоснабжения.

"Короткое замыкание произошло на участке между Южно-Украинской атомной станцией и Днепровской подстанцией. Это не та линия, которая нас непосредственно питает, но из-за замыкания там остановилось питание здесь. Пока причина нам непонятна", - заявил представитель "Росенрегоатом" Ренат Курчаа.