В Запорожье сменили главу города: кто будет руководить областным центром

По его словам, последняя полноценная сессия горсовета прошла еще в прошлом году, а именно 22 декабря. В течение 4-х месяцев более 200 вопросов жизнедеятельности Запорожья были фактически заморожены и ждали решения.

"Это, в частности, работа критических коммунальных предприятий, которые находились в "подвешенном" состоянии из-за отсутствия финансирования", - написал глава области.

Фото: Избрание и.о. городского головы Запорожья (t.me/ivan_fedorov_zp)

Федоров уточнил, что не должно быть никакой терпимости к коррупции, политиканству и внутренним врагам. Приоритетом он назвал создание экономически сильного Запорожья.

Стоит отметить, что ранее этот пост занимал Анатолий Куртев. Он стал и.о. городского головы Запорожья с 29 сентября 2021, а ранее был секретарем горсовета. Мэром Запорожья был Владимир Буряк, который дважды избирался на должность мэра города, но в 2021 году был уволен с должности.

Что известно о Регине Харченко

Регина Харченко родилась 21 сентября 1990 в Крыму. С 2016 года была помощником-консультантом депутата Запорожского областного совета. С 2020 года стала депутатом Запорожского городского совета. Ранее была главой фракции партии "Слуга народа" в Запорожском городском совете.

Также Харченко работала в Управлении Пенсионного фонда Украины в Запорожье. Позже она занималась адвокатской деятельностью.

Кадровые перестановки в Запорожской области

В феврале текущего года в Запорожской ОВА сменили руководителя. Ним стал Иван Федоров, который до этого возглавлял администрацию Мелитополя.

А руководить Мелитопольским горсоветом теперь стала Ирина Рудакова.