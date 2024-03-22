RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Запорожье увеличилось количество пострадавших вследствие удара РФ

Фото: в Запорожье увеличилось количество пострадавших в результате удара РФ (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

В результате ракетного удара российских оккупантов по Запорожью количество раненых увеличилось до 29 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как сообщили спасатели, по состоянию на 21:50, в результате ракетных ударов в г. Запорожье количество пострадавших увеличилось до 29. Известно, что двое из них - дети.

Напомним, ранее сообщалось о 3 погибших . Из-за удара по частному сектору погибли отец и дочь - 35-летний мужчина и 8-летняя девочка. Еще один погибший - 62-летний водитель троллейбуса, ехавший по плотине ГЭС.

Обстрел Запорожья

Напомним, в ночь на 22 марта российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Атака стала одной из самых масштабных.

Часть ракет ударила по Запорожью. Враг целился по объектам гражданской инфраструктуры.

Согласно последним данным, было известно о 14 раненых и одном погибшем в городе.

Более подробно о последствиях обстрела РФ – в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеВойна в УкраинеГСЧС