В Запорожье увеличилось количество пострадавших вследствие удара РФ

Как сообщили спасатели, по состоянию на 21:50, в результате ракетных ударов в г. Запорожье количество пострадавших увеличилось до 29. Известно, что двое из них - дети.

Напомним, ранее сообщалось о 3 погибших . Из-за удара по частному сектору погибли отец и дочь - 35-летний мужчина и 8-летняя девочка. Еще один погибший - 62-летний водитель троллейбуса, ехавший по плотине ГЭС.

Обстрел Запорожья

Напомним, в ночь на 22 марта российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Атака стала одной из самых масштабных.

Часть ракет ударила по Запорожью. Враг целился по объектам гражданской инфраструктуры.

Согласно последним данным, было известно о 14 раненых и одном погибшем в городе.

Более подробно о последствиях обстрела РФ – в материале РБК-Украина.

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