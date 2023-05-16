RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Запорожье задержали бывшего милиционера-взяточника, который хотел вступить в ЧВК "Вагнера"

Фото: в Запорожье задержали бывшего милиционера-взяточника, который хотел вступить в ЧВК "Вагнера" (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

СБУ задержала в Запорожье бывшего милиционера-коррупционера, который хотел присоединиться к рядам "вагнеровцев" и воевать против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Злоумышленником оказался бывший правоохранитель, которого в 2009 году уволили из органов МВД за коррупцию.

В начале полномасштабной войны мужчина поддержал вооруженную агрессию России и начал разрабатывать план побега в оккупированный Мелитополь, чтобы присоединиться к рядам ЧВК "Вагнера".

Для этого фигурант вышел "на связь" со своими бывшими коллегами-предателями, вступившими в так называемое "управление МВД РФ" в захваченной части региона. Через них он подыскивал возможность незаконно пересечь линию южного фронта, а затем попасть на собеседование к руководителям группировки "Вагнера".

Кроме того, задержанный развернул антиукраинскую деятельность в запретной соцсети "Вконтакте". Там он создал интернет-группу и "нарастил" аудиторию более чем на 3,5 тысячи подписчиков. В своих публикациях под вымышленным именем мужчина активно распространял сообщения, в которых героизировал "вагнеровцев" и их основателя - Евгения Пригожина.

Злоумышленник также отрицал российские ракетные удары по украинским городам и призвал к изменению границ государственной границы Украины.

Во время обысков по месту жительства фигуранта обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику, которые он использовал в подрывной деятельности.

На основании собранных доказательств злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса. В настоящее время он находится под стражей.

Напомним, жителя Луганской области, который добровольно присоеденился к составу "народной милиции ЛНР", приговорили к восьми годам заключения.

Кроме того, в Черкасской области задержали мужчину, который выкладывал в ТикТок информацию о позициях Сил обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныЧВК ВагнераЗапорожская область