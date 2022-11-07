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В Запорожье задержали блогера, работавшего на спецслужбы РФ и Шария

Фото: СБУ разоблачила блогера в Запорожье, публиковавшего видео ударов (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители задержали в Запорожье блогера, снимавшего результаты ракетных ударов. Его материалы использовали спецслужбы России и пропагандист Анатолий Шарий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

По данным следствия, мужчина создал специализированную интернет-платформу, где публиковал фото и видео с комментариями и текстовым описанием событий. В частности, блоггер обнародовал информацию о последствиях российских ракетных ударов по Запорожью.

Материалы мужчины "подхватывали" представители спецслужб РФ для сбора разведданных о "результатах" ракетно-артиллерийских обстрелов, а также оккупанты для корректировки ударов.

Кроме того, фото и видео блогера использовал прокремлевский пропагандист Анатолий Шарий для наполнения собственного Telegram-канала.

"Из "перепощенных" видео из Запорожья он готовил деструктивный контент, в котором отрицал причастность кремля к уничтожению гражданской и критической инфраструктуры украинских городов", - говорится в сообщении.

СБУ задержала блогера при попытке очередного распространения информации в пользу РФ. У мужчины обнаружили телефон с поличным.

Решается вопрос о привлечении фигуранта к уголовной ответственности по ст. 114-2 УКУ. Задержанному грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, недавно СБУ разоблачила блогера опубликовавшего в сеть видео обстрела Бурштынской ТЭС.

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Служба безопасности УкраиныЗапорожьеАнатолий Шарийракетный удар