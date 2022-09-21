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По Запорожью ночью был нанесен ракетный удар: есть разрушения

Фото: по Запорожью ночью был нанесен ракетный удар (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска ночью 21 сентября нанесли ракетный удар по Запорожью. Целью врага стал объект инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Враг ночью нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в областном центре. Пострадавших нет", - написал он.

Отмечается, что в результате обстрела объект инфраструктуры подвергся разрушениям.

Эту информацию также подтвердил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"Вчера ночью враг снова атаковал Запорожье. От вражеского удара разрушений испытал инфраструктурный объект города. Люди не пострадали", - написал он в Telegram.

Напомним, этой ночью российские войска в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС. От удара врага повреждения получило оборудование связи одного из энергоблоков.

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Запорожьеракетный удар