По Запорожью ночью был нанесен ракетный удар: есть разрушения

Российские оккупационные войска ночью 21 сентября нанесли ракетный удар по Запорожью. Целью врага стал объект инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха .

"Вчера ночью враг снова атаковал Запорожье. От вражеского удара разрушений испытал инфраструктурный объект города. Люди не пострадали", - написал он в Telegram.

Эту информацию также подтвердил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Отмечается, что в результате обстрела объект инфраструктуры подвергся разрушениям.

"Враг ночью нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в областном центре. Пострадавших нет", - написал он.

Напомним, этой ночью российские войска в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС. От удара врага повреждения получило оборудование связи одного из энергоблоков.

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