Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"Должностное лицо центра медико-социальной экспертизы, имея влияние на руководителей подчиненных комиссий, способствовала военнообязанным получить фиктивную группу инвалидности. Подыскивал клиентов и держал с ними связь ее родственник, который был в роли посредника", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что, например, стоимость направления на военно-врачебную комиссию составляла 300 долларов, а получение необходимого заключения - 3500.

Уже 20 марта правоохранители провели обыски по местам работы и проживания участников коррупционной схемы. В общем было изъято:

1 млн долларов;

103 тысяч евро;

3,2 млн гривен;

2 килограмма психотропов;

записи черной бухгалтерии.

Фото: в Запорожье разоблачили "схему" для уклонистов, задержали руководителя МСЭК (npu.gov.ua)

Одному из руководителей центра было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 - злоупотребление влиянием, а действия его посредника квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 и ч. 3 ст. 307 - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

"Продолжается сбор доказательной базы для привлечения всех причастных к преступлению лиц. Кроме того, после проведения экспертиз и ряда процессуальных мероприятий действия фигурантов могут быть дополнительно квалифицированы", - добавляет пресс-служба.