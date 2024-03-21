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В Запорожье разоблачили "схему" для уклонистов, задержали руководителя МСЭК

Четверг 21 марта 2024 17:48
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В Запорожье разоблачили "схему" для уклонистов, задержали руководителя МСЭК Фото: в Запорожье разоблачили "схему" для уклонистов, задержали руководителя МСЭК (npu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Запорожье разоблачен руководитель центра медико-социальных экспертиз (МСЭК), который помогал уклонистам получить фиктивную группу инвалидности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"Должностное лицо центра медико-социальной экспертизы, имея влияние на руководителей подчиненных комиссий, способствовала военнообязанным получить фиктивную группу инвалидности. Подыскивал клиентов и держал с ними связь ее родственник, который был в роли посредника", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что, например, стоимость направления на военно-врачебную комиссию составляла 300 долларов, а получение необходимого заключения - 3500.

Уже 20 марта правоохранители провели обыски по местам работы и проживания участников коррупционной схемы. В общем было изъято:

  • 1 млн долларов;
  • 103 тысяч евро;
  • 3,2 млн гривен;
  • 2 килограмма психотропов;
  • записи черной бухгалтерии.

Фото: в Запорожье разоблачили "схему" для уклонистов, задержали руководителя МСЭК (npu.gov.ua)

Одному из руководителей центра было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 - злоупотребление влиянием, а действия его посредника квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 и ч. 3 ст. 307 - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

"Продолжается сбор доказательной базы для привлечения всех причастных к преступлению лиц. Кроме того, после проведения экспертиз и ряда процессуальных мероприятий действия фигурантов могут быть дополнительно квалифицированы", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Служба безопасности Украины недавно разоблачила ряд организаторов сделок, которые продавали военнообязанным поддельные документы для побега в Евросоюз.

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