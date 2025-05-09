В Запорожье открыли "Ветеран ПРО" при поддержке "Метинвеста"

Современное многофункциональное пространство "Ветеран ПРО. Запорожье" начало работу в Запорожье. Оно объединяет услуги для защитников и защитниц, их семей и семей павших героев. Здесь работают специалисты ЦНАП, Пенсионного фонда, центра занятости, квалифицированные специалисты оказывают психологическую и правовую поддержку и тому подобное.

Хаб открыли в Александровском районе города в историческом здании, при участии Министерства по делам ветеранов Украины, городского совета и при финансовой поддержке компании "Метинвест" Рината Ахметова.

Министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова отметила: очень важно, когда на местах понимают, что ветераны - это не о благотворительности, а об огромном потенциале для развития региона, города в различных сферах.

На открытии хаба присутствовали представители городской и центральной власти, и Герои Украины - в частности, защитник Мариуполя и Азовстали Сергей Волынский. Он вывесил "Флаг надежды" - в память об украинцах, которые находятся в плену или пропали без вести.

Компания "Метинвест" является активным участником процесса поддержки и реинтеграции ветеранов, ведь более тысячи работников компании уже вернулись с фронта к гражданской жизни, в команды предприятий Группы в Запорожье, Кривом Роге и Каменском. В "Метинвесте" создана экосистема по работе с ветеранами, которая является не отдельным направлением, а всеобъемлющим подходом ко всем рабочим процессам.

"Ветераноцентричность и настоящее уважение к героям российско-украинской войны - это ценности, которые должны воплощаться в жизнь в конкретных прикладных решениях. Создание единого пространства, где ветеран, его семья или семья павшего героя могут получить необходимую поддержку и помощь, является одним из таких шагов навстречу. Метинвест присоединяется к социально значимым проектам в регионах присутствия, которые направлены на поддержку ветеранов и их семей, а также достойное чествование павших защитников Украины. Уже сейчас помогаем громаде Запорожья в воплощении следующих проектов ветеранской политики", - говорит операционный директор Группы "Метинвест" Александр Мироненко.

Напомним, ранее "Метинвест" Рината Ахметова вошел в рейтинг лучших работодателей Украины за ветеранскую программу.

Также компания получила награду в номинации "Место для героев", где принимались во внимание программы ветеранских сообществ и забота о ветеранах: по данным Korn Ferry, на компанию приходится почти треть ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса. Это делает Метинвест лидером среди компаний, трудоустраивающих ветеранов.