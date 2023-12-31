В Запорожье и Хмельницкой области были слышны звуки взрывов во время воздушной тревоги

В Воздушных силах ВСУ предупредили, что и в Запорожской, и в Хмельницкой областях существует угроза применения россиянами ударных беспилотников типа "Шахед".

Обстрел Украины в ночь с 30 на 31 декабря

Российские войска вчера, 30 декабря, запустили по территории Украины дроны-камикадзе, а также ракеты. Взрывы были слышны в ряде восточных, северных и центральных регионов.

Так, вчера вечером россияне атаковали центральную часть Харькова. Под ударом оказался, в частности, отель Kharkiv Palace, а также жилой дом. Сообщается о 26 пострадавших.

Кроме того, во время воздушной тревоги взрывы были слышны в Черкасской области, а также в Белой Церкви Киевской области. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе атаки вражеских беспилотников.