В Запорожье и Днепропетровской области сообщили о взрывах (есть прилеты)

Обновлено 14:07. Глава Запорожской ОВА сообщил о ракетном ударе.

"Внимание! Враг нанес ракетный удар по городу Запорожье. Предварительно, известно о попадании ракет по объектам инфраструктуры. Информация уточняется", - написал Александр Старух.

Обновлено 13:57. Стало известно о прилетах в Запорожье.

"В Запорожье зафиксированы прилеты. Детали со временем. Находитесь в безопасных местах", - написал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"В Запорожской и Днепропетровской области взрывы. Во многих отраслях воздушная тревога. Будьте в укрытиях", - пишут в соцсети.

В частности, сообщают о взрыве в Синельниковском районе Днепропетровской области. Предварительно отработала система ПВО.

Между тем жители Запорожья сообщают о серии взрывов и клубе дыма, который, вероятно, мог возникнуть из-за "прилета".

Напомним, что российские войска этой ночью обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.

Добавим, также оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Запорожью.

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