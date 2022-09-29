В Запорожье и Днепре во время воздушной тревоги раздались взрывы

В Запорожье и Днепре в ночь на 29 сентября раздались взрывы. В городах объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

По данным СМИ, в Запорожье и Днепре слышали звуки взрывов около 00:58 часа. Произошло это сразу после сигнала о ракетной опасности.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться, пока не появится информация об отбое тревоги.