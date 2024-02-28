В Запорожье будут судить полковника ГСЧС, воровавшего топливо во время войны

Отмечается, что злоумышленники нанесли государству ущерб более чем на 1,6 млн гривен.

Топливо выделялось для ликвидации последствий ракетных обстрелов, разминирования, а также эвакуации людей с прифронтовых территорий. Но оно незаконно списывалось и использовалось для заправки частных грузовиков, принадлежавших фирмам, зарегистрированным на родственников чиновника ГСЧС.

Водителями на них работали подчиненные чиновники, которые продолжали получать зарплату спасателей за то время, когда перевозили коммерческие грузы за пределами региона.

Один из спасателей был заправщиком "черного топлива" и постоянно находился дома у полковника ГСЧС. Хищение было столь масштабным, что чиновник обустроил мини-АЗС прямо на территории дома.

С января по сентябрь 2022 года чиновник незаконно списал и вывел на свой "бизнес" 34 тысячи литров топлива на сумму почти 1,2 млн гривен, а сообщники получили из бюджета 400 тысяч гривен зарплат.

Бывший чиновник ГСЧС и пять его подельников обвиняются в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Также организатор схемы обвиняется в служебном подлоге официальных документов. Ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в сентябре 2023 года в Запорожье арестовали имущество полковника ГСЧС, воровавшего бензин.

Суд арестовал земельный участок площадью 1,9 гектара, элитный дом в прибреженной зоне Запорожья площадью 176 кв. м, автомобиль Toyota Land Cruiser, грузовой автомобиль ЗАЗ и его банковские счета. Правоохранители изъяли автомобили Mercedes-Benz Actros и DAF CF, а суд арестовал еще и 5,5 млн гривен.