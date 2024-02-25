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В Запорожье раздался взрыв. В ОВА назвали причину

Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Звуки взрыва были слышны в Запорожье днем воскресенья, 25 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВ Ивана Федорова.

По его данным, в городе был слышен взрыв. Однако россияне ударили по селу Широкое, что рядом с Зарожьем.

"Вражеский удар по селу Широкое Запорожского района. Подробности впоследствии", - написал Федоров.

Атака "Шахедов" 25 февраля

Российские войска в ночь с 24 на 25 февраля атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед" по нескольким направлениям. В Воздушных силах ВСУ сообщали, что несколько групп дронов залетели в воздушное пространство Украины с территории временно оккупированных регионов. Воздушная тревога была объявлена в ряде центральных, северных и южных областей.

Под утро сообщалось о нескольких сериях взрывов в Хмельницкой области. В воздушных силах также предупреждали об угрозе беспилотников в этом регионе. Также о работе сил ПВО боевым ударным дронам сообщали в Киевской ОВА.

Впоследствии стало известно, что ночью силы ОК "Юг" уничтожили шесть дронов-камикадзе типа "Шахед". Система ПВО работала в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях.

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ЗапорожьеВойна России против Украины