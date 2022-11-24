В Запорожье раздались звуки взрывов

"В Запорожье слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Жителей города просят до окончания воздушной тревоги не покидать укрытие.

Официальные источники пока не подтверждают информацию о взрывах в городе. При этом производить фото- и видеосъемку места происшествия запрещено.

Обновлено (21:19)

По информации секретаря Запорожского горсовета, на окраинах Запорожья прозвучали взрывы. По предварительной информации, в городе прилетов не зафиксировано, детали уточняются.