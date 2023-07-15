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В Запорожье раздались взрывы

Фото: в Запорожье раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 15 июля в Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

Отмечается, что два взрыва прогремели около 01:25. В тот момент в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях была объявлена воздушная тревога.

Ситуация в Запорожье

Россияне часто обстреливают Запорожье и область. Так, 12 июля в городе прогремел взрыв, в СМИ сообщали о падении обломков неизвестного БПЛА. Из-за этого пострадал 21 человек - среди них 8 детей.

А 10 июля россияне атаковали Орехов Запорожской области, сбросив авиабомбу на место, где выдавали гуманитарную помощь. Четверо человек погибли, 11 ранены.

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ЗапорожьеВзрыв