В Запорожье раздались взрывы

Отмечается, что два взрыва прогремели около 01:25. В тот момент в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях была объявлена воздушная тревога.

Ситуация в Запорожье

Россияне часто обстреливают Запорожье и область. Так, 12 июля в городе прогремел взрыв, в СМИ сообщали о падении обломков неизвестного БПЛА. Из-за этого пострадал 21 человек - среди них 8 детей.

А 10 июля россияне атаковали Орехов Запорожской области, сбросив авиабомбу на место, где выдавали гуманитарную помощь. Четверо человек погибли, 11 ранены.

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