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В Запорожье прогремели повторные взрывы

Фото: в Запорожье прогремели повторные взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 31 октября во время масштабной воздушной тревоги в Запорожье прогремели повторные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Анатолия Куртева.

"Враг повторно атакует Запорожье. Находитесь в безопасных местах", - написал он.

Тем временем местные Telegram-каналы пишут, что после взрывов в некоторых районах пропал свет.

Напомним, утром российские войска уже наносили удары по Запорожью. По словам Куртева, атака была направлена на объект критической инфраструктуры. Вследствие чего в городе произошло отключение энергоснабжения.

Все подробности утреннего массированного обстрела со стороны России - читайте в материале РБК-Украина.

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