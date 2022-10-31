Утром 31 октября во время масштабной воздушной тревоги в Запорожье прогремели повторные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Анатолия Куртева.

Тем временем местные Telegram-каналы пишут, что после взрывов в некоторых районах пропал свет.

"Враг повторно атакует Запорожье. Находитесь в безопасных местах", - написал он.

Напомним, утром российские войска уже наносили удары по Запорожью. По словам Куртева, атака была направлена на объект критической инфраструктуры. Вследствие чего в городе произошло отключение энергоснабжения.

Все подробности утреннего массированного обстрела со стороны России - читайте в материале РБК-Украина.

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