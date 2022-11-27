RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Запорожье сообщили о взрывах

Фото: в Запорожье сообщили о взрывах (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Запорожье сегодня, 27 ноября, утром сообщили о взрывах. В настоящее время в городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В частности, местные жители сообщают о серии взрывов в городе.

Между тем официальных комментариев по поводу причин пока не поступало.

Напомним, сейчас в ряде областей объявлена воздушная тревога, а в Кривом Роге власти сообщили о ракетной атаке на город.

Добавим, что этой ночью российские военные нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья. В результате взрывов двух ракет на территории одного из агропредприятий возник пожар, поврежден забор и здание. Обошлось без пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеВзрыв