В Запорожье сообщили о взрывах

В частности, местные жители сообщают о серии взрывов в городе.

Между тем официальных комментариев по поводу причин пока не поступало.

Напомним, сейчас в ряде областей объявлена воздушная тревога, а в Кривом Роге власти сообщили о ракетной атаке на город.

Добавим, что этой ночью российские военные нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья. В результате взрывов двух ракет на территории одного из агропредприятий возник пожар, поврежден забор и здание. Обошлось без пострадавших.

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