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В Запорожье возобновляют работу уличного освещения, - горсовет

Фото: в Запорожье возобновляют работу уличного освещения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Совет обороны Запорожской области принял решение о возобновлении работы уличного освещения в Запорожье.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

"Советом обороны Запорожской области, по согласованию военных и представителей правоохранительных органов, принято решение о возобновлении в Запорожье работы уличного освещения", - пишет Куртев.

С сегодняшнего дня в Запорожье свет на улицах будет включаться с закатом и выключаться в 23:00, когда начинает действовать комендантский час.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты прибегли сегодня к обстрелу Запорожской области. Позже в горсовете сообщили об ударах по пригороду Запорожья. Разрушения и жертвы уточняются.

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