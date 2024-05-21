RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Запорожье полиция будет проверять общественный транспорт: в чем дело

Фото: в Запорожье полиция будет проверять общественный транспорт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Запорожье, с сегодняшнего дня, 21 мая, полиция будет проверять общественный транспорт на конечных остановках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожского городского совета.

Как пояснили в горсовете, соответствующее решение необходимо для: 

  • надлежащего контроля за организацией пассажирских перевозок; 
  • предупреждения аварийности на линиях автобусных маршрутов; 
  • улучшения предоставления качественных услуг по перевозке пассажиров. 

"С 21 мая управление по вопросам транспортного обеспечения и связи Запорожского городского совета совместно с Управлением патрульной полиции планируют проверки транспортных средств, привлеченных к обслуживанию на городских автобусных маршрутах на конечных остановках городского пассажирского транспорта", - добавляет горсовет. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киевской области с начала года развернули дополнительные блокпосты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье