В Запорожье после обстрелов проблемы со светом, энергетики уже работают

"В результате очередной ракетной атаки оккупантов на Запорожье было нарушено энергопитание части потребителей в областном центре", - говорится в заявлении.

По данным представителей компании, сейчас энергетики работают над возобновлением энергоснабжения. Они также сообщили, что по Запорожье уже заживалось около трети обесточенных абонентов.

Напомним, ракетная атака россиян утром 9 марта привела к экстренным отключениям света в Киеве, однако в настоящее время электроснабжение в столице возобновлено.

Кроме того, для восстановительных работ свет выключат в Одесском районе до 7 ветки 10 марта.

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