В Запорожской области во время тушения пожара оккупанты атаковали спасателей с дрона

В Запорожской области во время тушения пожара российские оккупанты атаковали спасателей с дрона. В результате этого получил ранения один из спасателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины в Telegram.
"Враг сбросил боеприпас с дрона на спасателей. Произошло это вчера в селе Новоандреевка Запорожской области", - говорится в сообщении.
Спасатели именно в это время тушили пожар в доме после обстрела.
"Тогда враг совершил повторную, коварную атаку - сбросил боеприпас с дрона. В результате один спасатель получил незначительные ранения", - говорится в сообщении.
В ночь на 20 мая, оккупанты из России снова жестоко обстреляли Украину. В течение ночи враг нанес удары из различных видов вооружения по мирным городам и селам нашей страны. В частности, враг осуществил пуск баллистической ракеты "Искандер-М" на Харьковскую область.
Кроме того, было зафиксировано 29 вражеских беспилотников типа "Шахед". Большинство дронов были сбиты украинскими ПВО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.