В Запорожской области во время тушения пожара оккупанты атаковали спасателей с дрона

"Враг сбросил боеприпас с дрона на спасателей. Произошло это вчера в селе Новоандреевка Запорожской области", - говорится в сообщении.

Спасатели именно в это время тушили пожар в доме после обстрела.

"Тогда враг совершил повторную, коварную атаку - сбросил боеприпас с дрона. В результате один спасатель получил незначительные ранения", - говорится в сообщении.