RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Запорожье перекрыли мост через Днепр после удара, ранены двое мужчин

06:27 06.10.2026 Вт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: последствия атаки на мост в Запорожье (t.me/zoda_gov_ua)

Утром 6 октября россияне атаковали мост через Днепр в Запорожье. Движение им временно перекрыли, двое мужчин были госпитализированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА .

В результате удара пострадали двое мужчин в возрасте 43 и 54 года.

Их доставили в больницу, оба находятся в легком состоянии.

Фото: последствия российской атаки в Запорожье (t.me/zoda_gov_ua)

Движение по мосту временно заблокировали. Масштабы повреждений выясняются.

В последнюю неделю россияне систематически бьют по мостам через Днепр в Киеве. 1 октября Южный мост атаковали двумя дронами, а вечером удар повредил его сопротивление и дорожное полотно. Утром 3 октября под ударом оказался Северный мост, где повредило дорожное полотно и троллейбусную сеть.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЗапорожьеВойна в Украине