В Запорожье перекрыли мост через Днепр после удара, ранены двое мужчин

Утром 6 октября россияне атаковали мост через Днепр в Запорожье. Движение им временно перекрыли, двое мужчин были госпитализированы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА .
В результате удара пострадали двое мужчин в возрасте 43 и 54 года.
Их доставили в больницу, оба находятся в легком состоянии.
Движение по мосту временно заблокировали. Масштабы повреждений выясняются.
В последнюю неделю россияне систематически бьют по мостам через Днепр в Киеве. 1 октября Южный мост атаковали двумя дронами, а вечером удар повредил его сопротивление и дорожное полотно. Утром 3 октября под ударом оказался Северный мост, где повредило дорожное полотно и троллейбусную сеть.