В Запорожье перекрыли мост через Днепр после удара, ранены двое мужчин

В последнюю неделю россияне систематически бьют по мостам через Днепр в Киеве. 1 октября Южный мост атаковали двумя дронами, а вечером удар повредил его сопротивление и дорожное полотно. Утром 3 октября под ударом оказался Северный мост, где повредило дорожное полотно и троллейбусную сеть.