В Запорожье объявили о начале отопительного сезона: названы даты

В Запорожье готовятся к началу отопительного сезона. Ожидается, что тепло будут подавать с 31 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram cекретаря Запорожского горсовета Регины Харченко.
По ее словам, сейчас готовится решение исполкома. После этого коммунальщики приступят к подключению оборудования.
"До 4 ноября планируем запустить теплоснабжение для всех домов и объектов инфраструктуры города", - добавила она.
Напомним,что в Черкассах подключили отопление в ряде медицинских и образовательных учреждений. Однако многоквартирные дома до сих пор не получили тепло.
Кроме того, жители Сум остались без отопления. Котельные остановились из-за отсутствия света в городе.