В Запорожье слышны звуки взрывов

Утром, 29 сентября, в Запорожье было слышно звуки взрывов. Людей предупреждали, что существует угроза применения КАБов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне новини" и канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"В Запорожье были слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 05:25.
До этого Федоров сообщал об активности вражеской тактической авиации и угрозе применения авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области.
Позже, в 05:36, Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области.
В Воздушных силах ВСУ уточняли, что речь идет об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном и восточном направлениях.
В Запорожье были слышны повторные звуки взрыва.
По состоянию на 05:35 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
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