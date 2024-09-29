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В Запорожье слышны звуки взрывов

Фото: человек спускается в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 29 сентября, в Запорожье было слышно звуки взрывов. Людей предупреждали, что существует угроза применения КАБов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне новини" и канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"В Запорожье были слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 05:25.

До этого Федоров сообщал об активности вражеской тактической авиации и угрозе применения авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области.

Позже, в 05:36, Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области.

В Воздушных силах ВСУ уточняли, что речь идет об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном и восточном направлениях.

Обновлено в 05:43

В Запорожье были слышны повторные звуки взрыва.

Где объявлена тревога

По состоянию на 05:35 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

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