В Запорожье частично исчез свет: в горсовете назвали причину

"С самого утра энергетики работают над восстановлением электроснабжения, которое в Запорожье частично исчезло в связи с аварийной ситуацией на одном из энергообъектов", – рассказал он.

Как отметил Куртев, работы продолжаются и даже есть успехи, потому что свет и вода в районах города постепенно появляются.

Отметим, что Запорожье без света остается не впервіе. Например, 9 марта после российских ракетных атак в Запорожье были также зафиксированы проблемы с электроэнергией. Город постоянно находится под обстрелами российских войск, поскольку часть области временно захвачена армией оккупантов. Но несмотря на частые обстрелы, с конца февраля в Запорожье включили уличное освещение.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство энергетики работает над тем, чтобы энергетическая инфраструктура Украины была защищена от возможных атак Российской Федерации, в частности уже сейчас идет подготовка к будущему отопительному сезону. При этом для подготовки к нему Украина нуждается в единой программе возобновления генерирующих мощностей электроэнергии, пострадавших от обстрелов россиян.