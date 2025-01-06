"Реал" с Луниным разбил в Кубке Испании команду другого украинского голкипера

Мадридский "Реал" с Андреем Луниным в воротах не имел проблем в Кубке Испании с представителем четвертого дивизиона - "Депортиво Минеро".

Кубок Испании, 1/16 финала

"Депортиво Минера" - "Реал" - 0:5

Голы: Вальверде, 5, Камавинга, 14, Гюлер, 14, 88, Модрич, 55

Соперник "сливочных" - представляет городок Льяно-дель-Бель, входящий в муниципалитет Картахена, с населением всего полторы тысячи жителей. Команда играет в четвертом по силе испанском дивизионе. Однако в Кубке страны смогла совершить подвиг, одолев в 1/32 финала представителя элиты - "Алавес" (2:2, серия пенальти - 4:2).

Общая стоимость всех игроков "Депортиво" составляет 1,53 млн евро. Для сравнения, этот показатель у "Реала" - 1,23 млрд. За команду играют в основном местные футболисты, но есть и легионеры. Один из них - даже из Украины.

Вратарь Олег Олейник, которому 8 января исполнится 21 год - воспитанник любительского клуба "Перемога" из Днепра. В сезоне-2021/22 провел два поединка за "Днепр-1" в чемпионате U-19. А затем перебрался в Испанию. К "Депортиво Минера" присоединился летом прошлого года, но ни одного матча еще не сыграл. На кубковую встречу с "Реалом" попал в заявку, но остался в запасе. Поэтому с коллегой-земляком на поле не пересекся.

Возможно, и к лучшему. Ведь, в отличие от голкипера "сливочных", у которого почти не было работы, страж ворот хозяев хлопот имел много. Да еще и раз за разом доставал мяч из сетки собственных ворот.

Уже в первые 15 минут он сделал это дважды, после того, как, воспользовавшись детскими ошибками защиты, голы забили Вальверде и Камавинга. Впоследствии третий мяч в сетку отправил Гюлер.

Но перед этим едва не забили и хозяева. Защитники "Реала" обрезались в центре поля, а нападающий "Депортиво" Омар на удачу пробил в сторону ворот Лунина. Если бы игрок соперников оказался немного точне, украинец, который далеко вышел из ворот, мог бы повторить "подвиг" Александра Шовковского в памятном матче Словения - Украина.

Понятно, что вопрос в этой игре был только один: сколько забьют подопечные Анчелотти. Если бы тренер поставил перед ними любую рекордную задачу, они бы с ней, наверное, справились. Но зачем обижать маленьких?

Поэтому чемпионы действовали достаточно экономно, играли в свое удовольствие и до мега-разгрома дело доводить не стали. После перерыва в воротах хозяев, которые и так в турнире прыгнули выше головы, оказались лишь два мяча. Сначала точным ударом отметился Модрич. А потом дубль оформил Гюлер.