Заплатят госпредприятия: Кабмин повысил норматив выплаты дивидендов в бюджет

Кабинет министров повысил базовый норматив отчисления доли прибыли в рассрочку дивидендов госпредприятий по итогам 2023 года с 50% до 80%. Половину нужно заплатить уже в феврале.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 9 февраля 2024 г. №129.
Такой норматив касается всех хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, а также хозяйственных обществ, 50% и более акций которых принадлежат полностью государственным предприятиям.
Отдельные нормативы установлены для следующих предприятий:
Правительство рекомендует до 29 февраля 2024 года авансовое перечисление не менее 50% суммы годовых дивидендов, а для "Укрнафты" - в размере не менее 3,9 млрд гривен.
Также рекомендуется в случае невыплаты до 1 июля 2024 года дивидендов принять меры по расторжению контрактов с руководителями таких субъектов хозяйствования.
Напомним, закон "О государственном бюджете на 2024 год" предусматривает поступление части чистой прибыли и дивидендов от предприятий в государственной собственности на сумму 66 млрд гривен.
В последние годы госпредприятия платили в бюджет 50% от прибыли в виде дивидендов. ПриватБанк платил 80%, "Нафтогаз" - 95%.
В начале 2024 года из-за задержки международной помощи возникла проблема с наполнением госбюджета. Поэтому Украина предложила обсудить с МВФ "план действий" на случай прекращения предоставления иностранной помощи. Мероприятия, предусмотренные "Планом Б", обсуждаются и потенциально могут включать активизацию внутреннего рынка заимствований, фискальную оптимизацию и консолидацию.
Как сообщало РБК-Украина, Минфин заверил, что принимает необходимые решения, чтобы максимально безболезненно пройти период дефицита средств от доноров. Среди мер максимизация привлечения средств на внутреннем долговом рынке и "приближение других отчислений в госбюджет".