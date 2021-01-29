Не заплатили 250 млн податків на експорті горіхів: в Чернівецькій області СБУ затримала банду

В Чернівецькій області затримали групу, яка підозрюється в ухиленні від сплати податків. Вона займалася поставками великих партій горіхів.

Про це повідомляється на сайті Служби безпеки України.

За даними слідства, підозрювані ухилялися від сплати обов'язкових податків і зборів до бюджету в особливо великих розмірах під час експорту волоського горіха незаконного походження в країни ЄС та Близького Сходу.

До складу угруповання входили фізичні та юридичні особи, які організували експорт горіха після придбання у населення за готівку шляхом використання підроблених документів щодо придбання їх у фіктивних підприємств. Вони приховували реальні обсяги доходів і не відображали їх у бухгалтерському обліку.

Їх діяльність прикривалася співробітниками Державної фіскальної служби в Чернівецькій області. Через такі дій до бюджету не надійшло понад 250 мільйонів гривень податків.

СБУ затримала 11 учасників угруповання. Проведені обшуки на митних постах, в органах державної фіскальної служби, місцях проживання фігурантів. Вилучені документація, чернетки, печатки і штампи.

У грудні повідомлялося, що в Україні викрили масштабну схему ухилення від сплати податків при імпорті автомобілів з країн Євросоюзу і США. Зловмисники не сплатили близько 2 мільярдів гривень податків.