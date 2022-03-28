Запланованої на понеділок евакуації з Енергодара не буде, - мер

Заплановану на ранок 28 березня евакуацію з Енергодара скасували. Запорізька обласна військова адміністрація не дала добро на формування колони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Енергодара Дмитра Орлова.

"Шановна громада Енергодара! Ми в черговий раз змушені скасувати формування колони на евакуацію в Запоріжжі, виїзд якої планувався на ранок понеділка", - написав у Telegram Орлов. Він додав, що станом на 23:30 27 березня Запорізька ОВА не дала дозвіл на формування евакуаційної колони. Міський голова звернувся до Президента України Володимира Зеленського, віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук та голови Запорізької ОВА Олександра Старуха з проханням на державному рівні організувати "зелений коридор" для виїзду жителів тимчасово окупованого Енергодара.