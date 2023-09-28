Зеленский уточнит информацию о судьбе командующего российским ЧФ Соколова

Отвечая на вопрос, жив ли сейчас российский адмирал Соколов, президент отметил, что Украина использует все законные меры для возвращения контроля над всей территорией. В то же время российские террористические удары по нашей энергетике, инфраструктуре, а также людям - воспринимаются как угроза национальной безопасности страны.

"Соответственно мы анализируем, что можем сделать и делаем в ответ чувствительные шаги на территории Украины. Я обязательно спрошу по вашему вопросу у соответствующих наших органов", - добавил Владимир Зеленский

Удар по Черноморскому штабу

22 сентября был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Согласно данным Сил специальных операций, в результате удара погибли 34 офицера, среди которых командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Виктор Соколов.

Тем временем российское Министерство обороны показало видео с якобы"живым" адмиралом, участвовавшим в заседании коллегии.

Между тем, министр обороны Украины Рустем Умеров не подтверждает и не опровергает смерть командующего Соколова. В частности, информацию не могут подтвердить и в Белом доме.