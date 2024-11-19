Записаться в украинские консульства за границей теперь можно через "Дію"

С 15 ноября 2024 года украинские граждане могут воспользоваться обновленной системой электронной очереди для записи на консульские услуги через "Дію". Изменения призваны упростить процедуру записи и сделать ее более удобной для пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Польше.

Основные нововведения:

Долгосрочное планирование визитов. Теперь граждане могут записываться на прием в консульский отдел Посольства Украины в Польше на полгода вперед. Это позволяет избежать ситуаций, когда все даты заняты, а визит необходимо откладывать. Система подтверждения записи. Новая система отправляет напоминания за 30, 7 и 3 дня до назначенной даты. Это позволяет подтвердить запись и при необходимости освободить слот для других пользователей. Добавление детей к записи. В обновленной системе появилась возможность записывать на прием детей, что позволяет получить несколько услуг за один визит. Противодействие посредникам. Новые механизмы защиты предотвращают недобросовестное бронирование слотов третьими лицами.

Дополнительные возможности:

Управление записью через обновленный личный кабинет.

Автоматическая проверка наличия необходимых документов, особенно для мужчин призывного возраста.

Возможность быстро забронировать визит на ближайшие дни, если кто-то отменил свою запись.

Что делать тем, кто уже зарегистрирован

В связи с перезапуском системы пользователи, чьи записи назначены на даты после 15 ноября 2024 года, должны повторно зарегистрироваться. Это необходимо для обеспечения удобства и равного доступа к услугам.

В связи с высокой загруженностью Gmail может ошибочно отклонять письма с кодами подтверждения. На данный момент рекомендуется использовать альтернативные почтовые сервисы, такие как Outlook, Yahoo Mail или UkrNet.

Как воспользоваться сервисом