Записаться в украинские консульства за границей теперь можно через "Дію"
С 15 ноября 2024 года украинские граждане могут воспользоваться обновленной системой электронной очереди для записи на консульские услуги через "Дію". Изменения призваны упростить процедуру записи и сделать ее более удобной для пользователей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Польше.
Основные нововведения:
- Долгосрочное планирование визитов. Теперь граждане могут записываться на прием в консульский отдел Посольства Украины в Польше на полгода вперед. Это позволяет избежать ситуаций, когда все даты заняты, а визит необходимо откладывать.
- Система подтверждения записи. Новая система отправляет напоминания за 30, 7 и 3 дня до назначенной даты. Это позволяет подтвердить запись и при необходимости освободить слот для других пользователей.
- Добавление детей к записи. В обновленной системе появилась возможность записывать на прием детей, что позволяет получить несколько услуг за один визит.
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Противодействие посредникам. Новые механизмы защиты предотвращают недобросовестное бронирование слотов третьими лицами.
Дополнительные возможности:
- Управление записью через обновленный личный кабинет.
- Автоматическая проверка наличия необходимых документов, особенно для мужчин призывного возраста.
- Возможность быстро забронировать визит на ближайшие дни, если кто-то отменил свою запись.
Что делать тем, кто уже зарегистрирован
В связи с перезапуском системы пользователи, чьи записи назначены на даты после 15 ноября 2024 года, должны повторно зарегистрироваться. Это необходимо для обеспечения удобства и равного доступа к услугам.
В связи с высокой загруженностью Gmail может ошибочно отклонять письма с кодами подтверждения. На данный момент рекомендуется использовать альтернативные почтовые сервисы, такие как Outlook, Yahoo Mail или UkrNet.
Как воспользоваться сервисом
- Перейдите на сайт консульской электронной очереди.
- Зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет.
- Выберите необходимую услугу, дату и подтвердите запись.
- Подтвердите свой визит, получив напоминания от системы.
Напомним,что программа "еВосстановление" от правительства Украины предоставляет компенсации за жилье, разрушенное или поврежденное в результате военных действий. Украинцы, которые находятся в Польше, могут воспользоваться этой программой.
Кроме того, Министерство внутренних дел Украины готовит запуск новой услуги в "Дії", которая позволит гражданам видеть свои разрешения на оружие в электронном виде.