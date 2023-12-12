Заверил в поддержке. Спикер Палаты представителей США рассказал о встрече с Зеленским

Джонсон, рассказывая о хорошей встрече с Зеленским, выступил с критикой Белого дома. По его словам, администрация президента США не смогла четко сформулировать путь к победе Украины, что, по мнению республиканцев, является необходимым условием для получения военной помощи.

"Наше первое условие для любого пакета дополнительных расходов на национальную безопасность - это наша собственная национальная безопасность", - добавил спикер.

По словам Джонсона, он повторил Зеленскому, что США "поддерживают его в борьбе с жестоким вторжением Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.)".

Как пишет NYT, высказывания Джонсона вновь дали понять, что республиканцы в Конгрессе поставят любую помощь Украине в зависимость от изменений на американо-мексиканской границе.

Визит Зеленского в США

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский еще вчера, 11 декабря, прибыл с визитом в США. Он уже встретился с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой и министром обороны США Ллойдом Остином.

Сегодня, 12 декабря, президент посетил Конгресс США. Он встретился с американскими сенаторами и спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

Также у президента на сегодня запланирована встреча с главой американского государства Джо Байденом.

Все это происходит на фоне разногласий в Конгрессе по поводу запроса Байдена на нужды нацбезопасности, который включает более 60 млрд долларов для Украины. Республиканцы требуют, чтобы в запросе были учтены их предложения по безопасности на границе.

Более детально о визите Зеленского в США - в материале РБК-Украина.