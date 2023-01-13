Ожесточенные бои за Соледар и "серая зона" в Запорожской области: актуальная карта войны в Украине

Аналитики отмечаются, что информации о фактической ситуации в Соледаре нет, на окраинах города идут упорные бои между украинскими и российскими военными.

Кроме того, россияне не оставляют попыток захватить Бахмут в Донецкой области, однако успеха не достигают.

Тем временем поселки Мирное и Дорожнянка в Запорожской области находятся в так называемой "серой зоне".

Так, россияне иногда заходят в Мирное, но не имеют полного контроля над ним. Тем временем в Дорожнянке оккупанты только в части села, дальше продвинуться им не дает наша артиллерия.

Напомним, Россия объявила о якобы захвате Соледара. При этом представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг заявление оккупантов, подчеркнув, что бои до сих пор идут в городе.

Между тем руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что ни одна из сторон не контролирует город.

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