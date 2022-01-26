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Запаси вугілля на ТЕС зросли на 5% завдяки зростанню запасів ДТЕК

Автор: Наталія Гурковська

Запаси вугілля на ТЕС компанії ДТЕК протягом тижня (17-24 січня) збільшилися на 10%, на державних ТЕС запаси за цей період скоротилися на 2%.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства енергетики.

Так запаси вугілля на ТЕС ДТЕК зросли за тиждень на 49 тис. тонн - з 499 до 548 тис. тонн. На станціях державного "Центренерго" запаси скоротилися на 2,4 тис. тонн - зі 129,3 до 126,9 тис. тонн. На Слов'янській ТЕС "Донбасенерго" запаси за тиждень впали на 28% - з 53,3 до 38,4 тис. тонн.

Загалом, запаси вугілля на ТЕС України у період з 17 по 24 січня 2022 року збільшилися на 4,7% (на 31,9 тис. тонн) - до 713,4 тис. тонн.

За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", з початку року запаси зросли у 1,6 раза. Також запаси вугілля станом на 25 січня були майже в 1,6 раза більшими, ніж роком раніше (на 25 січня 2021 року - 455,3 тис. тонн).

Як повідомлялося, у грудні 2021 року шахти "ДТЕК Енерго" видобули 1,7 млн тонн вугілля, що на 21% більше середньомісячного показника минулого року.

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