В грудні ДТЕК збільшив видобуток вугілля на 21% для проходження опалювального сезону

В грудні 2021 року шахти "ДТЕК Енерго" видобули 1,7 млн тонн вугілля, що на 21% більше ніж середньомісячний показник минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"У грудні ми мобілізували увесь наявний ресурс і видобули на 21% більше вугілля, ніж в середньому по року. Тож наші гірники роблять все можливе, щоб у домівках українців, особливо у такі морозні дні, було тепло, світло і затишно", - цитує прес-служба слова генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва.

Загалом в 2021 році видобуток вугілля на шахтах "ДТЕК Енерго" склав понад 16,8 млн тонн. Введено в роботу 31 нову лаву.

"Ми хоч і вимушені тимчасово імпортувати паливо, щоб покривати його дефіцит через додаткове навантаження на наші ТЕС, але використання вугілля власного видобутку залишається пріоритетним. Як і планували, минулого року підняли на-гора майже 17 млн тонн. Це при тому, що деякі шахтоуправління виконали річний план видобутку на місяць раніше плану", - зазначив Салєєв.

Також у "ДТЕК Енерго" проінформували, що станом на 17 січня на складах ТЕС "ДТЕК Енерго" знаходиться майже 500 тис. тонн вугілля. Лише з початку цього року компанія наростила запаси палива на 214 тис. тонн.

"Це вдалося зробити попри максимальне навантаження на ТЕС "ДТЕК Енерго", яке лягає на станції компанії вже тривалий час", - наголосили у "ДТЕК Енерго".

За повідомленням прес-служби, минулого тижня в енергосистемі працювало до 29 енергоблоків ТЕС "ДТЕК Енерго" з усіх працюючих близько 42 блоків ТЕС і ТЕЦ. У грудні минулого року кількість блоків компанії у роботі досягала 32 шт. з усіх працюючих 43-45 енергоблоків ТЕС і ТЕЦ. Це було найвищим показником з січня минулого року.