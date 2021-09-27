Запаси вугілля на ТЕС за тиждень значно зменшилися: "Укренерго" назвало цифри та винуватця

"Починаючи з 21 вересня припинилося зростання запасів вугілля на складах ТЕС. Станом на ранок 27 вересня на складах ТЕС знаходиться 776,9 тис. тонн вугілля, що на 8,9% менше, ніж на ранок 20 вересня (852,6 тис. тонн)", - повідомили в компанії.

Минулої п’ятниці, 24 вересня, Міністерство енергетики звинуватило "Укрзалізницю" в зриві поставок вугілля на ТЕС.

Саме через брак вагонів ТЕС не змогли збільшити поставки вугілля на тлі зростаючого споживання.

"Укрзалізниця" не виконує заявок вугледобувних підприємств та збагачувальних фабрик із забезпечення напіввагонами, що важливо для проходження опалювального сезону цьогоріч", - повідомили в міністерстві.

За даними "Укренерго", попри саботаж з боку "Укрзалізниці", запаси вугілля на ТЕС з початку вересня збільшилися на 5,2%.