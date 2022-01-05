ru ua
Ср, 05 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Запаси вугілля на ТЕС ДТЕК виросли майже на 5%

Новость на русском →
Київ, Середа 05 січня 2022 11:15
Запаси вугілля на ТЕС ДТЕК виросли майже на 5% Фото: вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Запаси вугілля на ТЕС ДТЕК за останній тиждень зросли на 4,5% - до 336 тис. тонн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства енергетики за період з 28 грудня 2021 року до 4 січня 2022-го.

Загалом запас вугілля на усіх ТЕС країни на 4 січня перевищили 500 тис. тонн.

Загальні запаси, включаючи державні ТЕС, що страждають від дефіциту вугілля, за останній тиждень зросли на 4,4% (на 21 тис. тонн) - до 503,2 тис. тонн.

Водночас, за розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", запаси вугілля на 4 січня 2022 року на третину менші, ніж на рік раніше (755,3 тис. тонн).

За даними агентства, за період 1-30 грудня 2021 року на ТЕС було поставлено 1 млн 842,5 тис. тонн вугілля (+12,8% до листопада-2021), у т.ч. українського видобутку - 1 млн 440,3 тис. тонн (+6,5%), імпортного - 402,2 тис. тонн (+43,4%).

Як повідомлялось, запаси вугілля на ТЕС компанії ДТЕК Ріната Ахметова з початку грудня зросли на 35% - з 240 до 324 тис. тонн. На державних станціях запаси за цей період скоротилися на 15% - зі 120 до 104 тис. тонн.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЕС
NEWS
Казахстан накаляється. Барикади, штурми і поліція на боці народу: чи впаде влада
Казахстан накаляється. Барикади, штурми і поліція на боці народу: чи впаде влада
DAILY
Початок кінця. Що буде у світі з епідемією "ковіду" у 2022 році і чого чекати Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Початок кінця. Що буде у світі з епідемією "ковіду" у 2022 році і чого чекати Україні