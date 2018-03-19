Запаси газу в Україні зменшилися майже на 50%

Україна за станом на 17 березня 2018 року знизила запаси природного газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) на 49,3% (на 8 млрд 361,5 млн куб. м) - до 8 млрд 612,22 млн куб. м. Про це повідомляє "Энергореформ" із посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".

Згідно з інформацією компанії, запаси газу в українських ПСГ на 17 березня 2018 року на 5,7% і 10,1% більше, ніж на аналогічні дати 2017-го (8 млрд 144,61 млн куб. м) і 2015 років (7 млрд 825,62 млн куб. м), але на 6,8% менше, ніж на 17 березня 2016 року (9 млрд 235,92 млн куб. м).

Як повідомляється, 1-17 березня сховищ відібрано 1 млрд 373,06 млн куб. м (середньодобовий відбір – 80,77 млн куб. м/добу), у лютому – 2 млрд 529,39 млрд куб. м (90,34 млн куб. м/добу), у січні – 2 млрд 177,57 млрд куб. м (70,24 млн куб. м/добу), у грудні – 1 млрд 427,4 млрд куб. м (46,05 млн куб. м/добу), у листопаді – 745,38 млн куб. м (24,85 млн куб. м/добу), у жовтні – 115,79 млрд куб. м (3,74 млн куб. м).

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, станом на 13 березня 2018 року запаси газу в підземних газових сховищах склали 8,9 млрд куб. м, що на 0,7 млрд куб. м більше, ніж на аналогічну дату минулого року.