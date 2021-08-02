Запаси газу в ПСГ України досягли планового рівня для початку опалювального сезону

Станом на 1 серпня в підземних сховищах України (ПСГ) знаходиться 17 млрд куб.м газу. Плановий обсяг досягнутий за два з половиною місяці до початку опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз України ".

За даними компанії, на початок серпня в українських сховищах в режимі "митний склад" зберігається 3,9 млрд куб.м газу, що належить іноземним трейдерам і приватним компаніям-резидентам.

"Ми розраховуємо, що за нормальних умов функціонування ринку приватні компанії реалізовуватимуть обсяги газу, які вони зберігають у підземних сховищах, в Україні, а не вивозитимуть за кордон. Зі свого боку компанія продовжує імпортувати газ і закачувати його в сховища. За нашими внутрішніми планами, обсяги повинні бути ще більше", - прокоментував голова правління НАК" Нафтогаз України " Юрій Вітренко.

Нагадаємо, оператором мережі газових сховищ України є АТ» Укртрансгаз«, що входить в структуру корпоративного управління НАК»Нафтогаз України".

Мережа підземних сховищ газу України об’єднує 12 об’єктів загальною місткістю 31 млрд куб. м: Більче-Волицько-Угерське ПСГ (17,05 млрд куб. м), Угерське (1,9 млрд куб. м), Дашавське (2,15 млрд куб. м), Опарське (1,92 млрд куб. м), Богородчанське (2,3 млрд куб. м), Червонопартизанське (1,5 млрд куб. м), Солохівське (1,3 млрд куб. м), Олишівське (0,31 млрд куб. м), Пролетарське (1 млрд куб. м), Кегичівське (0,7 млрд куб. м), Краснопопівське (0,42 млрд куб. м), Вергунське (0,4 млрд куб. м, розташоване на тимчасово окупованій території).