Запаси газу в ПСГ з початку опалювального сезону скоротилися на 2 млрд кубометрів

З початку опалювального сезону 2020/2021 з підземних газових сховищ (ПСГ) України відібрано більше 2 млрд куб. м природного газу. На кінець листопада запаси газу становили 26,3 млрд куб. м, що на 27% перевищує показники минулого року.

Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

Станом на 1 грудня 2020 іноземні трейдери зберігають в режимі "Митний склад" 9 млрд куб. м газу. Це в 3,7 рази більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. З них у short haul режимі накопичено 5,4 млрд куб. м.

Компанії-резиденти зберігають в режимі "Митний склад" 1 млрд куб. м, що в 4,3 рази менше, ніж у 2019 році. З них обсяг газу, переданого до ПСГ в режимі "short haul", дорівнює 0,5 млрд куб. м.

Як зазначив т.в.о. генерального директора "Укртрансгазу" Сергій Перелома, наразі українські та іноземні клієнти дотримуються різних стратегій щодо створених запасів газу в ПСГ.

"Послуги відбору замовляють вітчизняні компанії. Іноземці переважно продовжують зберігати накопичений газ в очікуванні сприятливої кон’юнктури ринку. Хоча деякі з них почали реалізацію газу всередині України. Однак, якщо ситуація кардинально не зміниться, ми вийдемо з опалювального сезону 2020/2021 з досить високими запасами газу в ПСГ, зокрема європейських замовників", - зазначив він.

Нагадаємо, максимум газу в підземних сховищах України було досягнуто 20 жовтня - 28,44 млрд кубометрів. Після цього Україна почала відбір газу.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна закінчила торішній опалювальний сезон із запасами газу на 4 млрд кубометрів більше, ніж у 2019 році. НАК "Нафтогаз України" планує використовувати запаси газу, що залишилися після опалювального сезону в підземних газових сховищах, в наступному сезоні.