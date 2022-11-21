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Запасы оружия заканчиваются: НАТО нарастит производство для поставок в Украину

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Североатлантический альянс исчерпал большую часть собственных запасов оружия и боеприпасов и ему необходимо работать с промышленностью, чтобы нарастить производство для продолжения поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью CBC.

По его словам, альянсу необходимо активизировать свой военный потенциал, чтобы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

Он также сказал, что страны альянса должны быть готовы заплатить определенную цену, чтобы укрепить обороноспособность Украины - это могут быть более высокие цены на энергоносители и другие экономические последствия.

"Мы должны помнить, что цена, которую мы платим, измеряется деньгами, а цена, которую платит Украина, измеряется жизнями, кровью, каждый день, и мы обязаны их поддерживать", - сказал Столтенберг.

Напомним, правительство Италии обратится в парламент с просьбой принять новый закон о военных и гражданских поставках в Украину в течение 2023 года

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